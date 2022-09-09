Ученые обследовали на птичий грипп уток, погибших на озере Комсомольском в Казани

После жалоб казанцев на массовый мор уток на озере Комсомольском ученые провели экспертизу. Погибшие птицы были проверены на различные заболевания, в том числе птичий грипп.

«По результатам экспертизы специалистов Всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных птичьего гриппа и орнитоза у птиц не обнаружено», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на озере Комсомольском жители города обнаружили множество погибших уток. Из сообщений в соцсетях следует, что люди насчитали несколько десятков мертвых птиц. При этом пользователи пишут, что утки «бьются в судорогах» и переворачиваются, что похоже на отравление.