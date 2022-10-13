Кремль заявил о задержании диверсантов, пытавшихся взорвать «Турецкий поток»

При попытке устроить теракт на «Турецком потоке» были задержаны диверсанты, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что арестованы несколько человек,

«Они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано, хотели взорвать на нашей территории наш [объект]», – цитирует его ТАСС.

О том, что киевские власти пытались совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», Президент России Владимир Путин сообщил в начале недели на оперативном совещании с членами Совбеза. Сегодня он рассказал об этом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Напомним, в конце сентября два мощных взрыва зафиксировали в районах размещения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».