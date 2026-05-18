Происшествия 18 мая 2026 14:50

Стали известны новые подробности ДТП со сбитыми детьми под Казанью

Появились новые подробности наезда легковушки на двух детей в ЖК «Царево» под Казанью. За рулем автомобиля находился 27-летний водитель.

ДТП произошло сегодня примерно в 7 часов утра в селе Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана. Водитель автомобиля Daewoo Gentra, не убедившись в безопасности маневра и не проверив положение рычага коробки передач, заехал на тротуар и сбил двух девочек 2019 и 2021 г.р.

В результате происшествия девочки получили телесные повреждения, их госпитализировали, рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

