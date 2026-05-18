Машина протащила девочек на капоте: появилось видео наезда на детей под Казанью

Момент наезда легковушки на двух девочек под Казанью попал на видео. Запись опубликовали в одном из интернет-сообществ. На леденящих кровь кадрах видно, как автомобиль заезжает на тротуар и сбивает детей на глазах у шедшей с ними женщины. Легковушка протащила девочек на капоте, проехав несколько метров, после чего дети упали на асфальт.

Напомним, ДТП произошло сегодня примерно в 7 часов утра в селе Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана. 27-летний водитель автомобиля Daewoo Gentra, не убедившись в безопасности маневра и не проверив положение рычага коробки передач, заехал на тротуар и сбил двух девочек 2019 и 2021 г.р.

В результате происшествия девочки получили травмы, их госпитализировали, сообщили «Татар-информу» в ГИБДД.



Видео интернет-сообщества «Салмачи – Куюки онлайн»