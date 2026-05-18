Двоих детей сбил автомобиль в ЖК «Царево» под Казанью

Двое детей были сбиты автомобилем в ЖК «Царево», недалеко от Казани.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что двое детей были сбиты. На видео дети идут по улице вместе с матерью, однако в этот момент машина с неизвестным водителем проезжает по тротуару и сбивает малышей. Очевидцы сообщают, что детей госпитализировали на скорой.

В Госавтоинспекции Татарстана подтвердили «Татар-информу», что двое детей пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.