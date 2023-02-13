Politico: Под санкции ЕС могут попасть около 130 физлиц и компаний, включая Альфа-Банк

В новый пакет санкций Европейского Союза, который планируется ввести к годовщине начала широкомасштабных военных действий на Украине, могут войти четыре российских банка, включая Альфа-Банк. Всего под ограничения могут попасть около 130 физических лиц и организаций, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов стран ЕС.

Помимо прочего, под запретом может оказаться импорт в Евросоюз из РФ резины и битума, а также экспорт в РФ ряда товаров, в том числе грузовых автомобилей и машин, используемых в строительстве. Неизвестно, окажутся ли запрещены поставки российских алмазов.

Дополнительные экспортные ограничения могут распространить на компоненты электроники, которые могут использоваться в военных целях.

Среди физических лиц, которых затронут санкции, должны оказаться «российские военачальники, чиновники, назначенные РФ на должности [на присоединенных территориях] <…>, журналисты, работающие на российские государственные СМИ и пропаганду, такие как Russia Today», отмечает издание.

Кроме того, в санкционные списки могут попасть компании и частные лица из других стран, «связанные с военными действиями России» или частной военной компанией «Вагнер». Речь идет о таких государствах, как Мали и Иран.

Обсудить новый пакет санкций против России постоянные представители стран Европейского Союза намерены в среду, 15 февраля.