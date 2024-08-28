Стала известна зарплата торгпреда Татарстана в Белоруссии

Торгово-экономический представитель Татарстана в Белоруссии будет получать 2 750 долларов. Проект указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Такая строка дополнит перечень окладов представителей РТ в регионах России и зарубежных странах.

«Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июня 2024 года», — отмечается в тексте.

В конце 2023 года стало известно о планах вдвое нарастить товарооборот между Татарстаном и Белоруссией. В апреле было объявлено о намерении возобновить работу торгового представительства РТ в РБ. Его возглавил экс-глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.