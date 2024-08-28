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Стала известна зарплата торгпреда Татарстана в Белоруссии
Торгово-экономический представитель Татарстана в Белоруссии будет получать 2 750 долларов. Проект указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Такая строка дополнит перечень окладов представителей РТ в регионах России и зарубежных странах.
«Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июня 2024 года», — отмечается в тексте.
В конце 2023 года стало известно о планах вдвое нарастить товарооборот между Татарстаном и Белоруссией. В апреле было объявлено о намерении возобновить работу торгового представительства РТ в РБ. Его возглавил экс-глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.
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