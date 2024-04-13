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Политика 13 апреля 2024 09:41

Глава Пестречинского района возглавит представительство Татарстана в Белоруссии

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Глава Пестречинского района возглавит представительство Татарстана в Белоруссии
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Напомним, что Кашапов возглавляет район с 2018 года.

Ранее стало известно, что в этом году Татарстан намерен возобновить работу своего представительства в Белоруссии.

#Рустам Минниханов
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