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Глава Пестречинского района возглавит представительство Татарстана в Белоруссии
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства заявил Раис РТ Рустам Минниханов.
Напомним, что Кашапов возглавляет район с 2018 года.
Ранее стало известно, что в этом году Татарстан намерен возобновить работу своего представительства в Белоруссии.
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