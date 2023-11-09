Крутой сообщил, что Татарстан и Беларусь планируют удвоить товарооборот в 2024 году

Дмитрий Крутой

Фото: rais.tatarstan.ru

В следующем году товарооборот между Татарстаном и Беларусью планируется увеличить вдвое благодаря реализации нескольких крупных проектов. Такими выводами после встречи с Раисом РТ Рустамом Миннихановым поделился с «Татар-информом» чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

«Была договоренность на уровне Президента нашей страны: тот товарооборот, который на сегодняшний день у нас достигнут, это порядка 1,1 млн долларов, мы должны удвоить, нужно активнее заниматься новыми направлениями. Мы обсудили сегодня с Рустамом Миннихановым новые проекты, которые войдут в новую повестку с начала следующего года», — рассказал собеседник.

Одним из главных проектов станет строительство нового завода полиэфирных нитей в Беларуси, сырье для которого будет поставляться из Татарстана. Ориентировочно, сумма инвестиций составит 250 млн долларов, а ежегодная выручка достигнет 300 млн долларов.

«Это будет один из самых главных в целом белорусско-российских кооперационных проектов. Также нефтедобывающие компании Татарстана начали активно использовать металлокорд и проволоку белорусского металлургического завода. Ранее они поставляли продукцию в Европу, но в период санкций нужно было переориентировать производство», — добавил Крутой.

Также продукцию белорусского металлургического завода активно используют шинные производства Татарстана.

Кроме того, много договоренностей достигнуто с КАМАЗом, на производство деталей для которого работают с десяток заводов Белоруссии. В следующем году будет подписан новый договор о поставке компонентной базы от рулевого управления до электроники.

«Мы постараемся заместить ушедшие производства французов и итальянцев. Если сейчас у нас договор на 2,5 млрд рублей, то на следующие три года мы планируем его удвоить», — пояснил посол.

По его словам, еще одним интересным проектом станет поставка тракторов на газу, двигатели для которых будут производиться в Минске, а обвязка и финальная сборка — в Татарстане. Инициатива станет пилотной, в случае успеха опыт будет тиражирован и на другие регионы России.

Отдельной темой переговоров Рустама Минниханова и Дмитрия Крутого стало дорожное строительство.

«Белорусские дорожники работают на участке дороги Алексеевск — Альметьевск, более 10 километров с мостами дорожного полотна. В следующем году мы проект сдаем, Рустам Нургалиевич лично контролирует качество работы, сказал, что белорусы работают прекрасно», — сообщил посол.

Рустам Минниханов поручил министру транспорта РТ Фариту Ханифову подобрать для белорусских дорожников новые участки дорог в рамках следующей программы строительства.