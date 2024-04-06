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После взрыва газа в доме в Нурлате обнаружили тело пожилой женщины
После взрыва газа в доме в Нурлате в процессе разбора завалов обнаружили тело пожилой женщины, сообщил источник «Татар-информа».
В данный момент пожарные продолжают разбирать завалы.
Напомним, взрыв газа произошел в трехподъездном доме №9 на Заводской улице. После взрыва в доме случился пожар. Огнеборцы выяснили, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением четырех квартир на первом и втором этажах. Взрыв разрушил наружные стены здания.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Огнеборцы спасли из-под завалов одного человека, еще троих эвакуировали из подъезда.
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