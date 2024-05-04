Казанский Кремль назвал основную цель поездки Рустама Минниханова в Гамбию

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в столицу Гамбии, город Банжул. Основная цель поездки —участие в XV саммите глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Гамбия — мусульманская страна. В этом году она председательствует в ОИС. По аналогии с БРИКС: Россия председательствует в БРИКС в этом году, поэтому у нас проходит саммит. А Гамбия председательствует в ОИС в этом году, поэтому этот саммит у них <...> проходит», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по поручению руководства РФ Рустам Минниханов возглавляет делегацию России, так как наша страна является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. Кроме того, Раис Татарстана возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» по поручению Президента РФ Владимира Путина.



Подробнее о визите российской делегации в Гамбию во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым читайте в материале «Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии».