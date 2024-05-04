Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии

Фотография с сайта Раиса РТ

Юбилей Организации исламского сотрудничества

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в столицу Гамбии город Банжул.

Основная цель визита руководителя республики – участие в 15-м Саммите глав государств и правительств стран – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«По поручению руководства страны Рустам Нургалиевич возглавляет делегацию России, так как наша страна является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества», – прокомментировала «Татар-информу» руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Отметим,что гамбийская пресса широко анонсирует визит Минниханова в страну. Так, газета The Point вынесла на первую полосу цитату Раиса РТ о том, что Гамбия служит примером религиозной толерантности.

Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает, что поездка Минниханова за рубеж в качестве главы всей российской делегации – это важно с политической точки зрения.

«Думаю, что статус Раиса, безусловно, растет, если он полетел как глава федеральной делегации. Вряд ли кто-то с этим будет спорить. Думаю, что это плюс Татарстану и показатель того, как развита в России современная парадипломатия. С точки зрения политической, с точки зрения статусности республики это достаточно важно», – сообщил Большаков.

Саммит проходит раз в три года, предыдущий состоялся в Мекке Фото: en.wikipedia.org

Гамбия – хозяйка Саммита ОИС

В этом году ОИС отмечает юбилей – организации исполняется 55 лет. Сегодня Организация исламского сотрудничества – это самая крупная и наиболее влиятельная официальная правительственная мусульманская международная организация, которая объединяет около 60 стран с населением около 1,5 млрд человек. Россия с 2005 года по решению Президента РФ Владимира Путина является наблюдателем в ОИС.

Саммит глав государств и правительств стран – членов Организации исламского сотрудничества — это высший орган ОИС. Саммит проходит раз в три года, предыдущий состоялся в Мекке. Нынешний саммит в Гамбии откроется сегодня и продлится два дня.

«Гамбия – мусульманская страна. В этом году она председательствует в ОИС. По аналогии с БРИКСом: Россия председательствует в БРИКСе в этом году, поэтому у нас проходит саммит. А Гамбия председательствует в ОИС в этом году, поэтому этот саммит у них здесь проходит», – пояснила Лилия Галимова.

По ее словам, участие в саммите примут главы государств и правительств всех стран ОИС. Планируется обсудить широкий круг вопросов, которые стоят на повестке дня, связанной со странами исламского мира.

Лилия Галимова сообщила, что планируется провести также встречи с первыми лицами ряда государств – членов ОИС.

Лилия Галимова отметила, что российскую делегацию Рустам Нургалиевич возглавляет не просто как руководитель РТ, но и как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Расширение сотрудничества, развитие культуры и диалог цивилизаций

Лилия Галимова отметила, что российскую делегацию Рустам Нургалиевич возглавляет не просто как руководитель РТ, но и как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Очевидно, что в новых геополитических условиях расширение взаимодействия с мусульманскими странами становится одним из приоритетных направлений российской внешней политики. Татарстан в этом направлении играет важную роль, а Группа «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Раис РТ, выступает объединяющей международной общественной платформой.

Пару месяцев назад Рустам Минниханов встречался с послами государств — членов ОИС в Москве.

«Россию с государствами дружественного исламского мира объединяет не только совместное стремление способствовать широкому сближению на основе равноправного диалога и партнерства, но и ориентация на расширение сотрудничества по разным направлениям, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие культурного многообразия и диалога цивилизаций», — заявил тогда руководитель республики.

Это не первый визит Рустама Минниханова в страны Западной Африки. В 2022 году он летал в Синегал и встречался с представителями делегации Гамбии Фото: president.tatarstan.ru

Визит в Гамбию – это желание Раиса развивать отношения с Африкой

Это не первый визит Рустама Минниханова в страны Западной Африки. В 2022 году он летал в Сенегал, граничащий с Гамбией. Оттуда приходили новости, что Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки. Сам Минниханов сообщал, что прилетел для обмена контактами. Спустя два года Раис Татарстана приехал уже в саму Гамбию.

Гамбия – небольшое государство. Здесь живет 2,2 млн человек. Ислам исповедуют 95,7% населения. Это аграрное государство, 30% ВВП обеспечивает сельское хозяйство. В основном здесь выращивают арахис. Есть предприятия по производству строительных материалов, пива и безалкогольных напитков, очистке и переработке арахиса. Правительство Гамбии заявляло, что на шельфе Атлантического океана открыты богатые месторождения нефти. Однако разработка пока не ведется.

«Пока идет настройка новых отношений. Взаимоотношения с африканскими странами, с Гамбией в том числе, нарастают. Идет целенаправленный правильный поиск тех точек соприкосновений, которые могли бы быть нам полезны. Европа отрезана на данный момент, Америка тоже. Латинская Америка – с ней все непросто, она во многом под влиянием США находится. Поэтому такие поездки, как визит в Гамбию, – это инициатива и желание нашего Раиса развивать эти отношения. Он очень внимателен к деловым контактам», – прокомментировал «Татар-информу» поездку Минниханова председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Он отметил, что такие деловые поездки говорят об активности Раиса республики и желании воочию увидеть, чем Татарстан и Африка могут быть полезны друг другу. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, как гласит народная мудрость.

«Думаю, когда люди садятся за один стол переговоров, то во многих сферах точки соприкосновения можно найти, потому что везде есть люди и их потребности, везде производства, везде товары», – заключил Агеев.

Андрей Большаков: «Наша республика живет во многом на нефти и нефтепереработке, поэтому дальнейшие контакты просто необходимы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Африка интересна с точки зрения нефти и ее переработки

Эксперт по международным отношениям Андрей Большаков считает, что России нужно сотрудничать с Африкой как минимум по одной причине.

«Назову лишь один факт: ни одна из стран Африки не ввела ни одной санкции против РФ. Мне кажется, этот факт говорит о многом. Да, понятно, что Африка различна. Понятно, что в Африке есть страны, которые никогда не отличались большим развитием. Но есть, например, Южная Африка», – сообщил Большаков.

По его мнению, Африка интересна с точки зрения сотрудничества в сферах добычи нефти и нефтепереработки. Соответственно, важен и визит российской делегации во главе с Миннихановым.

«Наша республика живет во многом на нефти и нефтепереработке, поэтому дальнейшие контакты просто необходимы. Первичные контакты были пару лет назад, сейчас, как мне кажется, будут более продолжительные переговоры и конкретные соглашения», – предположил завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ.

Талия Минуллина: «Любое налаживание отношений, любые сделки даже на уровне парадипломатических и дипломатических связей приносят большую пользу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Россия не в том положении, когда можно отказываться от контактов»

Казань же готовится в 15-й раз провести Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». По сути, это главная площадка экономического взаимодействия РФ и стран исламского мира.

Как накануне высказалась глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, руководитель республики придает большое значение личным рабочим визитам, во время которых приглашает глав государств в Казань и на KazanForum.

«Вы посмотрите, сколько мы летаем с делегациями по всему исламскому миру. Сколько за последнее время было этих визитов! Мы же видим, что личный контакт наших руководителей — это дорогого стоит. Одно дело, когда письмо отправишь, другое — когда лично приглашаешь и приезжаешь. Естественно, уже даже и отказаться неудобно. Обязательно приедут», — отметила Минуллина.

В связи с тем, что Европа стала закрыта для России в плане политических и экономических контактов, нужно искать альтернативы. Африка может стать одной из них, считает Большаков.

«Мы находимся не в том положении, когда можем отказываться от контактов, от сотрудничества. Поэтому любое налаживание отношений, любые сделки даже на уровне парадипломатических и дипломатических связей приносят большую пользу. То, что Татарстан и его руководитель выступают на первом плане, представляется мне исключительно положительным моментом», – отметил завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ.