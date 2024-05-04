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Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Гамбию для участия в саммите ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в одну из стран Западной Африки — Республику Гамбия. Он возглавил российскую делегацию на XV саммите глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
С 2005 года Россия вошла в ОИС в статусе наблюдателя. Рустам Минниханов по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», на саммите ОИС он представляет интересы России.
Организация исламского сотрудничества — международная межправительственная организация государств со значительной долей населения, исповедующего ислам. Ее целью является защита интересов государств-членов и координация их действий на международной арене, содействие социально-экономическому развитию, решение гуманитарных вопросов и обеспечение прав мусульман, борьба с исламофобией и осквернением ислама, охрана исламского культурного и религиозного наследия.
В настоящее время ОИС объединяет 57 государств с общим населением около 1,7 млрд человек. Высшим органом ОИС является саммит глав государств и правительств, созываемый один раз в три года. XV саммит проходит 4-5 мая в Гамбии. Предыдущий, XIV саммит ОИС состоялся почти пять лет назад — 31 мая 2019 года в Мекке.
Важную роль во взаимодействии с мусульманским миром, в том числе и с ОИС, играет организованная по инициативе Владимира Путина Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир». Активной площадкой взаимодействия с исламским миром стал проходящий в столице РТ KazanForum.
На полях саммита у Рустама Минниханова запланирован ряд встреч. Также он примет участие в ключевых сессиях, уточнила Лилия Галимова.
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