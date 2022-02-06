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Спорт
6 февраля 2022  11:55
Дамир Садриев

Стал известен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в Пекине

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Определился состав сборной России на индивидуальную гонку в женском биатлоне на Олимпийских играх в Пекине. 

Российскую сборную представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина. Последняя является выпускницей Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

Начнется индивидуальная гонка 7 февраля в 12.00 по московскому времени.

Ранее лыжник Александр Большунов выиграл первое олимпийское золото для России в Пекине, а Денис Спицов взял серебро.

#Олимпиада-2022 #Биатлон
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