Стал известен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в Пекине

Определился состав сборной России на индивидуальную гонку в женском биатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Российскую сборную представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина. Последняя является выпускницей Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Начнется индивидуальная гонка 7 февраля в 12.00 по московскому времени.

Ранее лыжник Александр Большунов выиграл первое олимпийское золото для России в Пекине, а Денис Спицов взял серебро.