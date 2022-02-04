Полсотни спортсменов из ПФО отправились на Олимпийские игры в Пекин

4 февраля в Пекине стартовали XXIV Олимпийские игры. В составе российской делегации на соревнованиях выступят 50 спортсменов от Приволжского федерального округа. Это четвертая часть всех олимпийцев сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского федерального округа.

В свою очередь, Татарстан на Олимпиаде в Пекине представят 9 спортсменов. Им предстоит побороться за медали в фигурном катании, хоккее, лыжных гонках, сноуборде и прыжках с трамплина.

По словам полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, в этом году от округа участие в играх в Пекине примет примерно столько же спортсменов, как и на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

С 2019 года по 2024 год в Приволжском федеральном округе реализуется проект «Спорт – норма жизни». По данной программе активно ведется строительство спортивных объектов и развивается инфраструктура. В настоящее время в эксплуатацию введено 12 объектов. В рамках федерального проекта предусмотрена поставка спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений.

Также в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории ПФО создано 32 объекта. В их числе 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 плоскостных сооружений, 1 крытый каток, 6 плавательных бассейнов, 3 региональных центра. Также в рамках программы поставлено 24 комплекта искусственных покрытий для футбольных полей для ДЮСШ и 79 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортивных школ в регионе.