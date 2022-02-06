Большунов выиграл первое олимпийское золото для России в Пекине, у Спицова — серебро

Российский лыжник Александр Большунов выиграл первую золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Российский спортсмен стал первым в скиатлоне на дистанции 2 на 15 километров.

Серебряную медаль завоевал другой россиянин — Денис Спицов. Третьим стал финн Ийво Нисканен.

Стоит отметить, что после первой половины гонки Большунов лидировал в гонке вместе с финном. Спицов шел третьим, уступая им полминуты.

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 2х15 км.

1. Александр Большунов (Россия) — 1:16:09,8

2. Денис Спицов (Россия) — +1:11,0

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — +2:00,2

Ранее Камила Валиева победила в короткой программе, а сборная России обошла США в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине.