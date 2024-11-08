«Стал бегать и прыгать»: ветеран СВО из Чистополя получил высокотехнологичный протез

Артур Цыганов из Чистопольского района Татарстана — ветеран спецоперации. Он служил в Луганской Народной Республике. Во время бомбежки на передовой боец получил серьезное ранение, врачам пришлось ампутировать ногу и пальцы на руке.

Вернуться к активной жизни помог высокотехнологичный спортивный протез. Артур получил его от татарстанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Спасибо фонду за новый протез, он намного лучше того, который был. Я стал бегать, прыгать, ходить по лестнице», — говорит поблагодарил СВО.

Протез рассчитан на физические нагрузки и дает возможность заниматься любыми видами спорта.

Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане помогает участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей решать вопросы трудоустройства, оказания психолого-терапевтической и юридической помощи.