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«Стал бегать и прыгать»: ветеран СВО из Чистополя получил высокотехнологичный протез
Артур Цыганов из Чистопольского района Татарстана — ветеран спецоперации. Он служил в Луганской Народной Республике. Во время бомбежки на передовой боец получил серьезное ранение, врачам пришлось ампутировать ногу и пальцы на руке.
Вернуться к активной жизни помог высокотехнологичный спортивный протез. Артур получил его от татарстанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».
«Спасибо фонду за новый протез, он намного лучше того, который был. Я стал бегать, прыгать, ходить по лестнице», — говорит поблагодарил СВО.
Протез рассчитан на физические нагрузки и дает возможность заниматься любыми видами спорта.
Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане помогает участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей решать вопросы трудоустройства, оказания психолого-терапевтической и юридической помощи.
Фото: скриншот видео
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