Стагнация или низкий старт: итоги полугодия в промышленности Татарстана

Промышленное производство в Татарстане по итогам первого полугодия 2024 года выросло, но, мягко говоря, символически

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Добыча просела на 3,3%, обработка выросла на 3%

По данным Татарстанстата, промышленное производство в Татарстане по итогам первого полугодия 2024 года выросло, но, мягко говоря, символически – всего на 0,8% (к аналогичному периоду 2023-го). При том что по России в целом за тот же период – на 4,4%. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го рост составлял 3,1%, по РФ – 2,1% (к январю – июню «кризисного» 2022-го).

Причины столь скромной динамики, набранной республиканской индустрией в текущем году – в ее отраслевой структуре. Как уже отмечал «Татар-информ» в предыдущих обзорах, из четырех составляющих индекса промышленного производства (ИПП) два основных – добыча полезных ископаемых (для нас понятно каких, точнее, какого – нефти) и обработка – развиваются все эти месяцы разнонаправленно.

Так, сырьевая отрасль ушла в минус с начала года, поэтому неудивительно, что и по итогам полугодия сокращение в добыче составило 3,3% (по РФ, за счет более разнообразной «корзины» ископаемых ресурсов, – всего 0,3%). Такое положение связано в числе прочего и с добровольными лимитами на добычу нефти, которые Россия взяла на себя в рамках ОПЕК+.

В то же время обрабатывающие производства, за исключением спада в мае, все время работали в аналогичном с добычей диапазоне, но только в плюсе, и за январь – июнь, например, сектор вырос на 3%. По России, впрочем, на 8%, что во многом связано не столько с разгоном отраслей ОПК, но и с выпуском гражданской продукции.

Хотя в Татарстане, как и в РФ в целом, растут и две других составляющих ИПП – энергетика (за полугодие – на 4,3%, по РФ – на 3,9%), а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 6,7% и 4,7% соответственно). Но их вес при расчете всего индекса не позволяет «перебить» глобальные тренды. Отсюда и общий результат, сильно смахивающий на стагнацию.

В производстве кокса и нефтепродуктов за первые шесть месяцев года сокращение составило 1,8% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Индекс «Татар-информа» вырос до 109,35%

Кстати, скромный по сравнению с общероссийским рост в обработке Татарстана объясняется разнообразной динамикой, которую в первом полугодии продемонстрировали более двух десятков таких производств. Но лидеры по темпам роста – выпуск прочих транспортных средств и оборудования; машин и оборудования, не включенных в другие группировки; прочих готовых изделий; лекарств; электрооборудования, а также компьютеров и периферии – занимают мизерные доли в структуре отгрузки. И их вес при расчете сводного индекса минимален.

В то же время из пяти базовых для Татарстана отраслей обработки – кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, автопрома, резиновых и пластмассовых изделий и пищевых продуктов – в плюсе за рассматриваемый период оказались только две последние. Причем в первом случае – за счет скачка исключительно в «пластмассовой» составляющей аж на 17,8% (при сокращении в «резиновой» на 5,8%).

При этом в производстве кокса и нефтепродуктов, которое в структуре отгрузки занимает 22% (еще 23% – у добычи), за первые шесть месяцев года сокращение составило 1,8% (по РФ отрасль просела еще больше, на 3,3%). В химпроме – пусть и мизерные, но 0,7% (тогда как по России, напротив, эти индустрии выросли на 5,6%). А в автопроме и вовсе 14,6%. В то время как по РФ, напротив, рост в этом сегменте составил фантастические 27,4%. Главным образом, правда, за счет легковых авто, выпуск которых скакнул на 62,2%, но Татарстан к этому празднику жизни отношения не имеет. А выпуск грузовиков в республике сократился за полугодие почти на 5%, до 28,3 тыс. единиц.

В связи с такой динамикой в ключевых отраслях индустрии Татарстана общая динамика в обработке и вышла такой скромной.

В то же время по итогам первого полугодия 2024-го почти на четверть к аналогичному периоду прошлого года выросли и отгрузка, и строительство, а также обороты розницы (на 12,3%) и платных услуг населению (на 6,1%).

В сводном докладе Татарстанстата за январь – июнь 2024-го нет данных по инвестициям (традиционно эта информация запаздывает). Поэтому оценка Индекса «Татар-информа» за первое полугодие 2024-го пока что является предварительной и составляет 109,35%. Это лучше итогового индекса за 2023-й – 107,69%.

Напомним, этот индекс мы рассчитываем ежеквартально как среднее арифметическое от суммы десяти индексов роста: в отгрузке, строительстве, розничной торговле и инвестициях, добыче полезных ископаемых, а также в упомянутых выше пяти базовых для Татарстана обрабатывающих производствах.

«Короткий этап бурного роста в промышленности завершен»

В целом по стране промышленное производство растет непрерывно с марта 2023-го. В помесячном выражении максимальные темпы были зафиксированы в этом феврале – плюс 8,5% в годовом выражении, а минимальные – как раз таки в июне текущего года. «Провал» до плюс 1,9% (после майских 5,3%) сильно удивил аналитиков – консенсунс-прогнозы до этого ставили на 4,5% роста. Такое замедление, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), означает, что «короткий этап бурного роста в промышленности завершен».

В целом по стране промышленное производство растет непрерывно с марта 2023-го Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тем более что этот «бурный рост», продолжавшийся, как оказалось, с февраля по май, «опирался на сочетание ряда «краткосрочных факторов», действие которых прекратилось». Среди таковых в ЦМАКП ранее называли, например, одномоментное завершение крупных заказов в производстве готовых металлических изделий, а также восстановление выпуска нефтепродуктов после провала, который случился в конце 2023-го из-за вывода части мощностей в ремонт. «Каких-то новых сильных факторов роста не просматривается, а вот ограничивающие – действовать продолжают, и имеются риски их усиления», – считают аналитики.

В Татарстане, кстати, динамика складывалась несколько иная. Максимум роста (на 8,4%) к предыдущему периоду в республике был достигнут еще в мае прошлого года. А в сентябре и октябре 2023-го, а также в январе и мае 2024-го индустрия вообще уходила в минус. И особенно «бурного роста» с февраля по май, как по РФ в целом, за исключением апрельского всплеска до 3,7%, у нас не было. На этом фоне июньские плюс 0,4% по промышленности свидетельствуют уже не о замедлении, а о стагнации.

В ЦМАКП уверены, что в ближайшее время в целом по РФ в промышленности сложится «околостагнационная динамика», а на отраслевом уровне рост будет концентрироваться лишь в приоритетных «малорыночных» секторах, «завязанных» на ОПК.

«Мы по-прежнему считаем, что дальнейший потенциал расширения промпроизводства ограничен. К уже имеющимся негативным факторам в виде высокой загрузки производственных мощностей и дефицита трудовых ресурсов как минимум на ближайшие месяцы могут добавиться трудности с импортом для промежуточного потребления (в части платежей)», – полагают аналитики Райффайзен банка.

С другой стороны, по их мнению, «поддержку промышленности продолжит оказывать бюджетный канал в условиях стимулирующей фискальной политики на этот год». В случае нейтральной помесячной динамики во втором полугодии 2024-го аналитики банка допускают рост промпроизводста по итогам года в пределах 3-3,5%.

В Минпроме РТ считают, что это не стагнация, а затишье перед большим скачком Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минэкономразвития РФ пока что прогнозирует рост промпроизводства на уровне 2,5%. Схожий прогноз и у Минэкономики РТ.

Ранее показатели промпроизводства Татарстану прокомментировал глава Минпромторга РТ Олега Коробченко.

«Мы знаем и контролируем то, что дает нам общий минус и почему у нас индекс промышленного производства сейчас, скажем так, на уровне 100%. Понимая все, что сейчас происходит, я думаю, что мы догоним к концу года и у нас будет хороший рост», – отметил он.

По словам министра, у промышленности большой потенциал развития. «У нас есть некоторые отрасли, которые в связи со сложившейся ситуацией чуть-чуть тормозят. Есть отрасли, которые сейчас у нас проходят глубокую модернизацию, и при этом, скажем так, пока они чуть притормаживают. Думаю, что к концу года у нас все наладится и в нефтехимии, и в химии, и в машиностроении, и в производстве удобрений», – уверен Коробченко.