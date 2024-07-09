Бензин и дизель оставили за скобками: что удерживает индустрию Татарстана в плюсе

Данные за январь – май демонстрируют медленное, но все же верное развитие индустрии Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общий рост по всей индустрии за пять месяцев составил всего 1%

Тренды, ставшие очевидными еще по итогам первого квартала, остаются неизменными. Стабильно растут, на 5% (здесь и далее – к январю – маю 2023-го), только отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. В энергетике динамика тоже остается положительной, хоть и замедлилась до плюс 4,5%.

Но два основополагающих для расчета индекса промышленного производства сектора, как и все предыдущие периоды текущего года, движутся «по дороге одной, но в разные стороны». В добыче полезных ископаемых (в случае с Татарстаном – нефти) снижение составило 3,1%. А в обработке темп, после всплеска на 4,3% в январе – апреле (пока это был лучший результат в 2024-м), снизился до плюс 3,2%.

В итоге общий рост в целом в индустрии за пять месяцев составил скромные 1%. Что особенно контрастирует при сравнении республиканских с общероссийскими показателями – по РФ промпроизводство по итогам января – мая выросло на 5,2%. А обрабатывающие отрасли – на целых 8,8%! При этом в целом по России в плюс, пусть и чисто символический (на 0,2%), сработала даже добыча.

На добычу полезных ископаемых, а также производство кокса и нефтепродуктов, приходится почти половина отгрузки по Татарстану Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Данные по выпуску нефтепродуктов больше не публикуются

Напомним, на добычу полезных ископаемых, а также производство кокса и нефтепродуктов – практически в равных долях – приходится почти половина отгрузки по Татарстану. Данные по добыче нефти по решению правительства РФ были закрыты для общественности еще в прошлом году. Впрочем, негативное влияние на динамику в сырьевых отраслях продолжают оказывать торговые ограничения и продление соглашения ОПЕК+. Поэтому о причинах снижения в добывающем секторе Татарстана догадаться не сложно.

В мае Минэнерго РФ решило закрыть сведения и о производстве в стране нефтетоплив. В докладе Татарстанстата за январь – апрель еще содержались данные об объемах и динамики выпуска в Татарстане бензина и дизтоплива. В свежем докладе за пять месяцев года таких цифр больше нет. В предыдущие периоды производство этих продуктов росло. Что происходит теперь – можно только догадываться.

Но видно, что одна из двух ключевых для Татарстана отраслей – нефтепереработка, тоже как минимум не растет – за пять месяцев снижение на 0,4% свидетельствует, скорее, о стагнации. А в помесячном разрезе – к маю прошлого и апрелю текущего года – о снижении, в обоих случаях примерно на 3%.

Ключевая для Татарстана переработка как минимум не растет – за пять месяцев снижение на 0,4% свидетельствует, скорее, о стагнации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но причина, по которой в обработке Татарстана в целом динамика сложилась не столь выдающаяся, как в среднем по России, кроется не только в нефтепродуктах. На расчет сводного индекса по этому сектору, который включает 21 отрасль, влияет динамика не только в производстве кокса и нефтепродуктов, но также в авто- и химпроме, пищевке, а также резиновых и пластмассовых изделиях. Суммарно эти пять отраслей формируют более 60% в структуре промышленного производства.

Последние две отрасли из этой «великолепной пятерки» растут, и весьма заметно. Во втором случае, прежде всего, за счет «пластмассовой» составляющей – там рост составил 17,5%, тогда как в «резиновой» части наблюдается сокращение на 6,1%.

Химическая индустрия продолжает стагнировать, а автопром – снижать обороты, теперь на 14,2%. Выпуск грузовиков, впрочем, за пять месяцев года сократился «всего» на 8%, до более 23,1 тыс. машин. Для сравнения – в среднем по России эти две отрасли растут – химическая на 6,4%, а производство автротранспортных средств – аж на 28,8%.

На фоне такой разнонаправленной динамики в системообразующих индустриях фантастические всплески в «мелких» по доле в отгрузке отраслях на общую картину, естественно, особо не влияют.

Статистики становится все меньше

Примечательно, что конкретики в сводках Татарстанстата с каждым месяцем становится все меньше. Так, в новом докладе нет данных не только о производстве нефтетоплив, но также и о выпуске отдельных видов продукции в производстве прочих готовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования.

В разрезе других отраслей сведения становится все более куцыми. Например, из доклада можно узнать, что за пять месяцев года в Татарстане выпустили 920031,8 тыс. рулонов туалетной бумаги (рост к аналогичному периоду прошлого года на 5,5%), 4813 кухонных столов (рост в 2,3 раза) и 569 деревянных кроватей (сокращение на 40%).

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий указана только стоимостная величина общего выпуска инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний (более 2,2 млрд рублей, рост почти на 9%). А из электрооборудования – только количество произведенных электрических ламп и светильников – 815092 единиц. Кстати, это в 2,2 раза больше, чем было произведено за тот же период прошлого года.

В группе готовых металлических изделий Татарстанстат указал поразительный рост – почти на 60% – производства лишь металлических тканей, решеток, сеток и ограждений из проволоки (из черных металлов или меди). С чем это связано – непонятно. Но изделия данной товарной позиции могут использоваться для многих целей, например, для промывки, сушки и фильтрования различных материалов, для изготовления всевозможных сетчатых ограждений, сеток для защиты от насекомых, транспортных лент, стеллажей, матрасов, обивки для мебели, а также для армирования железобетона.

Интенсивное наращивание выпуска в производстве металлоизделий

По данным Росстата, после паузы в апреле, в целом по России в мае произошло «резкое увеличение объемов промышленного производства» – на 2% относительно предыдущего месяца (с устранением сезонного и календарного факторов). А к маю прошлого года – на 5,3%. Все это, в конечном итоге, и вылилось в 5,2%, достигнутые по итогам января – мая.

Но в Татарстане аналогичные сравнения выглядят менее позитивно. К апрелю текущего года индустрия в республике просела на 1,5%, к маю прошлого года – на 2,1%. Отсюда и скромный темп роста, сложившийся за пять месяцев текущего года.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прирост в мае к апрелю оценили скромнее, чем в Росстате – на 1,4% (после плюс 0,6% в апреле). Основной вклад в такую динамику, считают в Центре, внесло резкое (на 10,8% к апрелю) увеличение производства металлоизделий, а также – хотя и в гораздо меньшах масштабах – добыча полезных ископаемых и наращивание выпуска нефтепродуктов (в двух последних случаях рост имеет восстановительный характер).

«Интенсивное наращивание выпуска» в производстве металлоизделий, отметили в ЦМАКП, «наблюдается на протяжении двух лет, в результате чего данный сектор является лидером по посткризисному росту». Основной вклад в это, понятное дело, «привносит продукция ОПК как в целом за период, так и непосредственно в мае – скачок выпуска именно в этом сегменте в значительной степени обусловил майский рост выпуска в обрабатывающих производствах в целом».

В Татарстане вклад производства готовых металлических изделий в общую динамику по индустрии не столь заметен как в силу скромной доли самой отрасли, так и ввиду не слишком яркой динамики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но в Татарстане вклад производства готовых металлических изделий в общую динамику по индустрии не столь заметен как в силу скромной доли самой отрасли (около 3% в отгрузке), так и ввиду не слишком яркой динамики. В то же время лидером по темпам роста в республике остается другая отрасль, ориентировання на ОПК – производство прочих транспортных средств и оборудования. За пять месяцев выпуск в ней вырос в 3,3 раза.

«Фоном для текущей ситуации выступает сильная инвестактивность»

Зато другие тренды мая, выделенные ЦМАКП, ощутимо проявляют себя и в Татарстане. Например, продолжают расти пищепром («сектор остается одним из устойчивых драйверов роста в отечественной промышленности»), в Татарстане – на 8,1% к маю прошлого и на 1,2% к апрелю текущего года. И производстве резиновых и пластмассовых изделий (в мае объемы выпуска в этой отрасли по России даже превысили исторический максимум).

Возобновилось наращивание выпуска лекарственных средств – «впервые с начала кризиса интенсивность производства в данной отрасли превысила докризисный уровень», отметили в ЦМАКП. В Татарстане к маю прошлого года рост составил почти 45%, а в целом за период отрасль, пусть и не слишком заметная в «общей копилке», оказалась в лидерах по динамике.

В Татарстане продолжает расти пищепром Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом прекратилось вроде бы стартовавшее ранее восстановление в деревообработке, одном из наиболее сильно пострадавших от санкций секторов. Это тоже заметно и в Татарстане – и к апрелю, и к маю сектор просел почти на одинаковые 40%. Но его доля в структуре промпроизводства в республике также минимальна.

По оценке Григория Чепкова из Райффайзен банка, «уже с первого квартала прошлого года месячные результаты промышленности устойчиво находятся выше докризисных уровней, и их динамика складывается нейтрально-положительной».

«Сильные результаты наблюдаются для широкого круга отраслей в экономике, не только тесно связанных с бюджетным стимулом. Более того, фоном для текущей ситуации выступает сильная инвестиционная активность – как уже реализовавшаяся, так и ожидаемая», – говорит аналитик. Напоминая, что в последнем мониторинге ЦБ оценки инвестиционной активности предприятий во втором квартале текущего года вышли на новый максимум.

Рекордный рост инвестиций в первом квартале – по РФ почти на 15%, в Татарстане – на 39%! – пока что не изменил прогнозы. В Минэкономразвития РФ ожидают замедление темпов роста промпроизводства до 2,5% по итогам года. Аналогичный уровень прописан и в прогнозе Минэкономики Татарстана. Но если в первом случае планы выглядят излишне пессимистично, то во втором – по крайней мере, пока – напротив, весьма оптимистично.

Владимир Сальников из ЦМАКП в комментарии для «Коммерсанта» майский скачок в индустрии назвал временным. В то же время в Институте экономической политики и в РАНХиГС полагают, что «имеющийся в промышленности потенциал, связанный с освоением российскими производителями ниш на внутреннем рынке после ухода зарубежных производителей, реализован не до конца, что при отсутствии дополнительных экономических ограничений может позволить сохранить положительные темпы роста до конца года».

А по мнению Григория Чепкова, «потенциальное расширение предложения, хотя и предполагает издержки, которые со временем будут перенесены в цены потребителей», может выступить и дезинфляционным фактором «за счет сокращение разрыва со спросом». В свете грядущего повышения Банком России ключевой ставки, что пока выглядит практически неизбежным ответом на «перегрев экономики», такое развитие может оказаться свидетельством эффективности жесткой денежно-кредитной политики.