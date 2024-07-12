Коробченко: Если Мишустин говорит о Татарстане только доброе, значит, мы на верном пути

Олег Коробченко: «Думаю, что к концу года у нас все наладится и в нефтехимии, и в химии, и в машиностроении, и в производстве удобрений»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К концу года будет хороший рост»

Олег Владимирович, Татарстан сохранил позиции и остался на 6-м месте в рейтинге регионов по эффективности реализации промышленной политики. Результаты были озвучены на полях «Иннопрома». Как вы оцениваете это 6-е место — это достойный результат или республику что-то тормозит?

Это стабильность. Стабильность лучше, чем стагнация. У нас большой потенциал, куда мы можем развиваться дальше. У нас есть некоторые отрасли, которые в связи со сложившейся ситуацией чуть-чуть тормозят. Есть отрасли, которые сейчас у нас проходят глубокую модернизацию, и при этом, скажем так, пока они чуть притормаживают.

Думаю, что к концу года у нас все наладится и в нефтехимии, и в химии, и в машиностроении, и в производстве удобрений. Мы знаем и контролируем то, что дает нам общий минус и почему у нас индекс промышленного производства сейчас, скажем так, на уровне 100%. Понимая все, что сейчас происходит, я думаю, что мы догоним к концу года и у нас будет хороший рост.

«6-е место – это стабильность. Стабильность лучше, чем стагнация» Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

За счет чего это можно сделать?

За счет того, что у нас будут введены новые химические производства. К концу года мы должны запустить несколько установок в нефтехимии. Новый этиленовый комплекс ЭП-600 в Нижнекамске в этом году запускаем, и, соответственно, мы получим дополнительные переделы.

Пока у нас по СИБУРу идут чуть отрицательные показатели, но когда мы введем ЭП-600 и когда на «Казаньоргсинтезе» будет завершена модернизация реактора «В», то увеличится мощность производства полиэтилена и у нас будет большой прирост по СИБУРу.

Завод фосфора в «Алабуге» обойдется в 20 млрд рублей

На «Иннопроме» подписали соглашение о создании завода фосфора в «Алабуге». Можете раскрыть подробности?

Сегодня в России желтый фосфор не производится. Фосфорная кислота и вообще фосфор широко применяются и в производстве удобрений, и в производстве кормов для животных.

До производства фосфорной кислоты производится желтый фосфор. Мы планируем производство около 25 тыс. тонн желтого фосфора, и потом уже будет производиться 100 тыс. тонн фосфорной кислоты. Думаю, что мы сможем это сделать и обеспечим все потребности в России.

Соглашение о строительстве завода по производству фосфора и его переделов в ОЭЗ «Алабуга» подписано на «Иннопроме-2024» в Екатеринбурге Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Площадку размещения мы планируем сделать в «Алабуге». Когда мы подписали соглашение между Минпромом Татарстана и инвестором, обговорили, что поможем нашему инвестору полностью локализовать производство в Татарстане. Общий объем инвестиций будет где-то на 20 млрд рублей. Я думаю, что Россия и Министерство промышленности заинтересованы в этом проекте, потому что, еще раз повторю, желтого фосфора в России нет.

То есть раньше, получается, страна закупала фосфор?

В Советском Союзе вещество производилось, но сейчас производится в соседнем государстве, в Казахстане. Там взяли все под очень жесткий контроль, а именно – поставку этого желтого фосфора в Россию.

Сложно ли было вообще договориться о том, чтобы такое уникальное для страны производство появилось в Татарстане?

Не сложно, у нас есть свободные энергетические объемы. В «Алабуге» очень много свободной электроэнергии, которой можно пользоваться, для реализации проекта необходимо порядка 140 мегаватт. Основное сырье будет поставляться из Мурманска.

«Нам нужно, чтобы автомобили, которые на газу, не распылялись по всей России. Потому что для автомобилей нужны заправки, а заправкам нужны автомобили» Фото: предоставлено Минпромторгом РТ

Что выставил Татарстан на «Иннопроме»?

Давайте поговорим об экспонатах на стенде Татарстана на «Иннопроме». Например, про «Москвич» на газу. Презентуя гостям автомобиль, вы сказали, что первые продажи будут в Татарстане.

Планируем вообще постараться все 2 тыс. продать в Татарстане. Нам нужно, чтобы автомобили, которые на газу, не распылялись по всей России. Потому что для автомобилей нужны заправки, а заправкам нужны автомобили. Поэтому важно, чтобы они дополняли друг друга — заправочные станции и автомобили.

Вообще у нас приехало больше 200 представителей Татарстана. На стенде республики работали 29 компаний. Отдельно выставлялись компании «Джошкуноз Алабуга», КАМАЗ, завод «Элекон», «Эйдос Робототехника», «КАМА», ОЭЗ «Алабуга».

На стенде была компания «Татлифт», которая производит лифты, есть возможность производства огромного количества. Сейчас большая программа будет запущена в России и непосредственно в Поволжье по замене лифтов. Спустя 30-40 лет лифты очень сильно устарели, их нужно менять. Если у нас получится, то наш проект попадет, может быть, в федеральную программу и тоже даст большую прибавку к индексу промышленного производства в республике.

«На стенде была компания «Татлифт», которая производит лифты, есть возможность производства огромного количества» Фото: предоставлено Минпромторгом РТ

Представлена компания «Таткабель», технополис «Химград» привез несколько предприятий, был частный индустриальный парк «Дружба». Университет Иннополис показал хороших производителей и беспилотников, и роботов. Промышленный кластер привез порядка 20 предприятий. Тоже выставил большую, хорошую экспозицию.

В целом стенд получился очень красивый, большой, емкий. На мой взгляд, притягательный. Когда Михаил Владимирович [Мишустин] проходил мимо, он сразу сказал: «О, хорошая фотография». Отметил, как выглядит стенд. Думаю, раз проходя мимо стенда Татарстана, Премьер-министр России всегда говорит только доброе, значит мы на правильном пути.

Промышленный кластер привез порядка 20 предприятий. Тоже выставил большую, хорошую экспозицию Фото: предоставлено Минпромторгом РТ

Мишустин одобрил проект по глубокой переработке зерна

О каком проекте удалось рассказать Михаилу Мишустину, который посмотрел выставку на «Иннопроме»?

«Татнефть» представила свой проект глубокой переработки зерна. Михаилу Владимировичу Мишустину получилось его показать. Он поинтересовался, кто хочет перерабатывать. Я сказал, что «Татнефть». Премьер-министр отметил, что это очень важный проект, что его нужно делать. Татарстан производит 5 млн тонн зерна, из которых 2 млн тонн потребляем сами, а 3 млн нужно продавать. И не всегда цены хорошие, поэтому хотя бы миллион тонн надо перерабатывать.

Если у нас этот проект пойдет, то это будет большое импортозамещение — порядка 700 тонн продукции будет импортозамещенной. Предполагается два этапа: первый передел 250 тыс. тонн, второй — 750 тыс. тонн.

После запуска первой очереди будет производиться молочная кислота, лимонная кислота, ксантановая камедь. Вторая очередь ориентирована на выпуск незаменимых аминокислот и витаминов. В итоге вся продукция будет импортозамещающая — у нас она пока не производится.