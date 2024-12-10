США заявили о выделении Украине кредита в 20 млрд долларов за счет активов РФ

Соединенные Штаты выделили Украине займ в 20 млрд долларов в рамках общего кредита стран «Большой семерки» в размере 50 млрд долларов с погашением за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

«Сегодня Министерство финансов США объявляет о выделении 20 млрд долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 млрд долларов», — заявили в ведомстве.

В связи с этим министр финансов США Джанет Йеллен обратила внимание на то, что благодаря этому шагу бремя поддержки Украины ложится не на налогоплательщиков стран «Большой семерки», а на Россию.

Выделение Украине 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов еще в октябре анонсировал действующий Президент США Джо Байден.

Европейский Союз готов на аналогичных условиях выделить до 35 млрд евро на 45 лет. Великобритания также намерена предоставить кредит в 2,26 млрд фунтов стерлингов.

После заявления Байдена посольство РФ в Вашингтоне назвало соответствующее решение «возведенным <...> в ранг государственной политики воровством». «Неоколониальные замашки узкой группки стран во главе с Соединенными Штатами давно и заслуженно вызывают резкое отторжение у глобального большинства», — выразили уверенность в дипмиссии.