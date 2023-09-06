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Bloomberg: В ЕС начнут обсуждать введение налога на прибыль от замороженных активов РФ
На этой неделе чиновники Европейской комиссии начнут обсуждать с представителями стран — членов ЕС введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов Банка России в 200 млрд евро (215 млрд долларов). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В Еврокомиссии хотят предложить план по законному переводу доходов от заблокированных активов ЦБ РФ в бюджеты государств, входящих в Европейский Союз. Основные предложения документа предполагается реализовывать поэтапно.
Речь идет о таких шагах, как уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг о разделении остатков денежных средств на российских счетах и собственно перечисление доходов в бюджеты ЕС.
Уже завтра, 7 сентября, представители Еврокомиссии должны встретиться с должностными лицами Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии. На следующую неделю намечена встреча с делегатами всех 27 стран Евросоюза.
Впрочем, перспектива введения налога на замороженные активы вызывает как юридические, так и финансовые вопросы. В частности, «несколько стран выразили обеспокоенность тем, что использование доходов от активов может побудить официальных держателей резервов отказаться от евро».
Как ранее сообщал «Татар-информ», подобные планы рассматриваются с июня. Предполагается, что российские активы в ЕС принесут около 3 млрд евро прибыли. Более половины от них находится в наличных деньгах и депозитах, а «значительная часть» от оставшихся средств — в ценных бумагах, которые будут превращаться в деньги по мере наступления срока их погашения в ближайшие два-три года.
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