США хотят создать дилемму для России по диалогу с Украиной к концу 2024 года

Соединенные Штаты собираются убедить Россию пойти на мирные переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях к концу 2024 года. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, выступая на форуме Аспенского института.

По словам американского чиновника, эти условия должны быть приемлемы для украинской стороны и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

Если российские власти не пойдут на переговоры, им придется иметь дело с усилившимся противником, «опирающимся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способным вновь предпринять наступление», пояснил представитель Белого дома.

«Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — подчеркнул Файнер (цитата по ТАСС), признав вместе с тем отсутствие предопределенности в действиях Москвы даже при реализации такого сценария.

Речь идет об увеличении совокупной мощи военно-промышленного комплекса США, стран Европы и Украины после 2024 года. По оценке сотрудника американской администрации, через год-полтора страны Запада будут стоять «на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас».

Например, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что в течение всего будущего года ЕС сможет произвести и поставить Киеву необходимый миллион снарядов.

Стоит отметить, что к концу 2023 года выросла доля украинцев, согласных на компромиссы с РФ ради завершения вооруженного противостояния. Как следует из результатов соцопроса группы «Рейтинг», в ноябре 44% респондентов заявили о готовности к уступкам — на 9% больше, чем в феврале. За продолжение боевых действий выступили 48% опрошенных, сообщает издание «Страна.ua».

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля 2022 года, решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.