Байден: При победе на Украине Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Если Россия одержит победу в вооруженном противостоянии с Украиной, она может вторгнуться в одну из стран Североатлантического альянса, а это втянет Соединенные Штаты в конфликт. Об этом предупредил, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу, Президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Кроме того, политик подчеркнул, что отказ Соединенных Штатов от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы. В связи с этим Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Киеву до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря.

«Кто в Соединенных Штатах готов отказаться от этого (поддержки Украины — прим. Т-и)? Я говорю вам, я не готов отказаться. И я не думаю, что американский народ тоже», — заметил он.

«Мы не можем позволить [Президенту РФ Владимиру] Путину победить», — дважды сказал Байден, заверив вместе с тем конгрессменов, что страны «Большой семерки» готовы продолжать поддерживать Киев.

Американский лидер также обвинил представителей Республиканской партии в Конгрессе в том, что они «готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться», отмечает The Associated Press.

Он выразил готовность увеличить финансирование мер безопасности на границе с Мексикой, но констатировал, что республиканцы желают политического выигрыша больше, чем двухпартийного компромисса.

Ранее Байден уже замечал, что помощь Украине ограждает военных США от прямого участия в конфликте.