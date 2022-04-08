США ввели санкции против крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса»

Новые санкции Соединенных Штатов против России затронули крупнейшего в мире производителя алмазов — российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Об этом сообщает Министерство финансов США.

Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина требует от граждан США и зарегистрированных в Штатах фирм завершить финансовые операции с «Алросой» до 7 мая 2022 года.

Новые американские рестрикции расширяют те, что были введены ранее. Они подразумевают заморозку собственности и финансовых активов попавших под них физических и юридических лиц на американской территории.

Помимо «Алросы», ограничительные меры введены против восьми граждан РФ и 29 компаний из-за «связи с Объединенной судостроительной корпорацией». В том числе санкции затронули КБ «Алмаз», Балтийский завод, Невское ПКБ, «Адмиралтейские верфи», «Кронштадтский морской завод», судостроительный завод «Янтарь», ЦКБ «Рубин», КБ «Вымпел», «Севмаш» и другие предприятия.

При этом Соединенные Штаты вывели из-под санкций против России телекоммуникационное и интернет-оборудование, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали расширять антироссийские ограничительные меры.