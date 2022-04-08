Власти США исключили из санкций против РФ телекоммуникационное и интернет-оборудование

Соединенные Штаты вывели из-под санкций против России телекоммуникационное и интернет-оборудование. Это следует из генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Разрешение касается экспорта и реэкспорта в РФ услуг, программного обеспечения, аппаратного обеспечения или технологий для обмена сообщениями через интернет, а также «всех обычных операций, необходимых для получения или передачи телекоммуникаций».

В частности, речь идет о мессенджерах, программах для видеоконференций и чатов, сервисах электронной почты, социальных сетях, программах для обмена фотографиями, фильмами и документами, просмотра веб-страниц, а также о приложениях для ведения блогов, хостинга и регистрации доменов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Под запретом оказались поставки в РФ «чувствительной» продукции для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Это полупроводники, компьютеры, оборудование для информационной безопасности, лазеры, сенсоры — не только американского производства, но и просто использующие американские технологии.

Впрочем, как отмечает РБК, ограничения не затронули гаджеты, которые используют обычные пользователи: персональные компьютеры, модемы, сотовые телефоны, цифровые камеры.