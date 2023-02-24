©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
США ввели санкции против компании «Алабуга-Волокно»
Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против компаний, связанных с российской аэрокосмической отраслью. В том числе рестрикции затронули татарстанское предприятие «Алабуга-Волокно», следует из сообщения американского Минфина.
В Министерстве финансов США уточняют, что ООО «Алабуга-Волокно» — это российская компания, производящая различные виды углеродных волокон, используемых в аэрокосмической и авиационной технике».
Завод «Алабуга-Волокно» в Елабуге был запущен в 2015 году. Он производит более 1,4 тыс. тонн волокна в год. В феврале 2021-го была открыта вторая очередь предприятия.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минфин США ввел санкции против 83 компаний, включая МТС Банк и Московский кредитный банк.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»