США ввели санкции против компании «Алабуга-Волокно»

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против компаний, связанных с российской аэрокосмической отраслью. В том числе рестрикции затронули татарстанское предприятие «Алабуга-Волокно», следует из сообщения американского Минфина.

В Министерстве финансов США уточняют, что ООО «Алабуга-Волокно» — это российская компания, производящая различные виды углеродных волокон, используемых в аэрокосмической и авиационной технике».

Завод «Алабуга-Волокно» в Елабуге был запущен в 2015 году. Он производит более 1,4 тыс. тонн волокна в год. В феврале 2021-го была открыта вторая очередь предприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минфин США ввел санкции против 83 компаний, включая МТС Банк и Московский кредитный банк.