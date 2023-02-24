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Минфин США ввел санкции против 83 компаний, включая МТС Банк и Московский кредитный банк
Министерство финансов Соединенных Штатов в годовщину начала широкомасштабных боевых действий на Украине ввело анонсированные прежде санкции. Они направлены против 22 физических лиц и 83 компаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Ограничительные меры затронут 11 финансовых организаций, среди которых, в частности, Московский кредитный банк, Металлинвестбанк, МТС Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Банк ЗЕНИТ, «Уралсиб».
При этом Управление по контролю за иностранными активам (OFAC) американского Минфина выдало в связи с этим генеральную лицензию, дающую время на закрытие транзакций и проведение операций с ценными бумагами и деривативами этих банков до 25 мая текущего года.
Кроме того, дополнительные ограничения вводятся против компаний металлургического сектора и горной промышленности России, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.
Президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на поставки производимого в РФ алюминия.
Ранее Белый дом объявил, что США введут санкции против примерно 200 российских физлиц и компаний.
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