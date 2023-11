США ввели очередные антироссийские санкции

Вашингтон обновил санкционный список по России – в перечень включили три нефтяных танкера и ряд российских компаний. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, ограничения коснулись танкеров Kazan (связанного с Kazan Shipping Inc.), Ligovsky Prospect (Progress Shipping Company ltd.) и NS Century (Gallion Navigation Inc.). Судна зарегистрированы под флагом Либерии (государство в Западной Африке).

Под рестрикции попали такие российские организации, как «АБС Электротехника», «Эссет Электро», «Эссет Автоматизация», «Доминион Никольский», «Доминион Тверская-Ярославская», Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством, «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «Мосэн эссет менеджмент», ВНИИР Гидроэлектроавтоматика», ВНИИР Промэлектро и «ВНИИР-Трансстрой».

При попадании в стоп-лист Вашингтон замораживает активы физлиц на своей территории и запрещает американским гражданам или компаниям вести с ними бизнес.

На совещании по экономическим вопросам 1 ноября Президент Владимир Путин заявил, что России надо готовиться к усилению санкционного давления, отметив, что в своих фантазиях западные страны «просто доходят до абсурда».