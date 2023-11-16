Bloomberg: Российская экономика восстановилась к уровню «до санкций»

Экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций. Сейчас ее состояние близко к периоду «до февраля 2022 года». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным иностранного издания, бизнес России смог восстановиться благодаря своим нестандартным решениям.

Один из ярких примеров «преодоления санкционных ограничений» — российские банки. Например, «Сбербанк», как пишут в материале, ожидает рекордную прибыль в рублях, несмотря на то, что данную организацию «отрезали» от системы международных платежей SWIFT.

Растут в РФ и продажи энергоносителей. Причина такого роста – Россия смогла найти других партнеров для экспорта своих ресурсов.

Согласно данным Bloomberg, ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях и полностью восстанавливаются после международных санкций.

Также, вопреки планам президента США Джо Байдена, восстановился и российский рубль, если сравнивать его с «рекордно низким курсом» с начала спецоперации на Украине.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума заявлял, что у России насыщенная и весьма амбициозная экономическая повестка.

«Трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – это стимул для всех нас, стимул наращивать темпы и качество преобразований, добиваться большего в повышении качества жизни, благосостояния и благополучия наших граждан», — говорил российский лидер.