США согласовали кандидатуру нового посла России в Вашингтоне

На прошедших накануне в Стамбуле российско-американских консультациях делегация Соединенных Штатов передала официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Его (Александра Дарчиева – прим. Т-и) отъезд к месту службы в г. Вашингтон ожидается в ближайшее время», – уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В Стамбуле 27 февраля прошли вторые с начала специальной военной операции (после встречи в Эр-Рияде) переговоры представителей России и США. Консультации, посвященные нормализации работы дипломатических представительств двух стран, продлились примерно 6,5 часа.

Александр Никитич Дарчиев родился в 1960 году. Кандидат исторических наук. На дипломатической службе состоит с 1992 года. С 2003 по 2005 год – заместитель директора Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ, с 2005 по 2010 год – советник-посланник посольства РФ в США, с 2010 по 2014 год – директор Департамента Северной Америки, с 2014 по 2021 год – посол РФ в Канаде, с 2021-го – вновь директор Департамента Северной Америки.