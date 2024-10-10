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Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США
Президент России Владимир Путин своим указом освободил завершившего работу в качестве посла РФ в США Анатолия Антонова от этой должности.
«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств <...> по совместительству», — сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Антонов сменил Сергея Кисляка на посту посла РФ в Вашингтоне в августе 2017 года. Пятого октября дипломат завершил работу на этой должности, как и предполагалось с лета текущего года, и на следующий день вернулся в Россию.
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