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Политика 10 октября 2024 11:34

Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США

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Президент России Владимир Путин своим указом освободил завершившего работу в качестве посла РФ в США Анатолия Антонова от этой должности.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств <...> по совместительству», — сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Антонов сменил Сергея Кисляка на посту посла РФ в Вашингтоне в августе 2017 года. Пятого октября дипломат завершил работу на этой должности, как и предполагалось с лета текущего года, и на следующий день вернулся в Россию.

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