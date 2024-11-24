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Новым послом России в США может стать Александр Дарчиев
Новым послом России в Соединенных Штатах может стать директор Департамента Северной Америки, экс-посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Эта кандидатура уже давно определена, прокомментировали ситуацию РИА Новости в МИД России.
Ранее в «Коммерсанте» вышел материал о том, кто может стать преемником Анатолия Антонова, освобожденного от должности в октябре.
«„Коммерсант“ публикует вчерашние новости. С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это — секрет Полишинеля. Знали все», — заявили на это в ведомстве.
Как ранее сообщали в Кремле, имя нового посла может быть оглашено до конца 2024 года. В настоящее время ведутся процессы согласования кандидатуры.
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