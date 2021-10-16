США решили разрешить въезд только привитым одобренными в стране или ВОЗ вакцинами

С 8 ноября для въезда в Соединенные Штаты иностранцы должны быть полностью привиты от коронавируса Covid-19 вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения. Ни один из российских препаратов в их число пока не входит.

О новом коронавирусном ограничении ранее объявил Белый дом. Теперь время его введения подтвердил Государственный департамент, сообщает РИА Новости.

«Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от Covid-19. Она вступает в силу 8 ноября...» — отметил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Вакцины будут включать те, что одобрены FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — прим. Т-и) или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ», — уточнил он.

Минздрав России на данный момент одобрил пять вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭвиВакКорона-Н» и «Спутник Лайт». Разработавший «Спутник V» Центр имени Гамалеи рассчитывает, что он будет одобрен ВОЗ до конца года.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от Covid-19.