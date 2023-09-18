Депутат бундестага анонсировал скорую поставку Киеву «мягкого оружия» – ракет Taurus

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что в понедельник могут быть подвижки в вопросе поставок Украине «мягкого оружия» – крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает германский телеканал NTV.

«Мы увидим прогресс в ООН в понедельник <...> Я твердо убежден, что на этой неделе мы получим дату, когда Taurus будет сдан», – заявил политик.

Он считает, что данный тип оружия оказывает сильное воздействие на российские линии снабжения в Крыму. По его словам, эт о оружие разрушает линии снабжения – склады горючего и боеприпасов. К изеветтер потребовал, чтобы Германия, как и другие страны – члены НАТО, заключила с Украиной контракты на его использование.