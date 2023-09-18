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Руc Тат
Политика 18 сентября 2023 10:04

Депутат бундестага анонсировал скорую поставку Киеву «мягкого оружия» – ракет Taurus

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Депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что в понедельник могут быть подвижки в вопросе поставок Украине «мягкого оружия» – крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает германский телеканал NTV.

«Мы увидим прогресс в ООН в понедельник <...> Я твердо убежден, что на этой неделе мы получим дату, когда Taurus будет сдан», – заявил политик.

Он считает, что данный тип оружия оказывает сильное воздействие на российские линии снабжения в Крыму. По его словам, это оружие разрушает линии снабжения – склады горючего и боеприпасов. Кизеветтер потребовал, чтобы Германия, как и другие страны – члены НАТО, заключила с Украиной контракты на его использование.

Дальнобойные ракеты Taurus обладают заявленной дальностью в 500 км. С 2005 года Бундесвер накопил запасы этой модели вооружения до 600 экземпляров. О том, какие модификации будут поставляться Киеву и как изменятся задачи перед российской системой РЭБ, читайте в материале «Татар-информа».

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