США предупредили Китай об опасности поддержки России

Американские власти предупредили Китай о последствиях поддержки России в украинском конфликте, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Речь идет о якобы поставках оружия, в которых штаты уже давно подозревают КНР и даже обещают предоставить «свидетельства» этого.

«США дали ясно понять Китаю, что предоставление материальной поддержки военным усилиям России будет очень серьезно и опасно», – цитирует ТАСС заявление Йеллен.

В то же время официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал «домыслами» информацию о поставках оружия России. «Как мы все знаем, США и другие страны НАТО являются крупнейшим источником оружия для украинского поля боя, но сейчас они продолжают распространять информацию о том, что Китай может поставлять оружие России», – сказал дипломат, подчеркнув, что эта тактика «разоблачалась с самого начала украинского кризиса» (цитата по «Коммерсанту»).

Напомним, накануне руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И встретился в Москве с Президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны отметили, что «российско-китайские отношения развиваются так, как и планировалось». Ранее власти КНР также заявили, что не смирятся с давлением США на российско-китайские отношения, охарактеризовав их как «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие».