Путин о российско-китайских отношениях: Мы достигаем новых рубежей

Российско-китайские отношения развиваются так, как и планировалось. Об этом на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И сказал Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Хотел бы отметить, что российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, – заявил глава государства. – Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей».

Во встрече принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.