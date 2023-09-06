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США подтвердили передачу Украине снарядов с обедненным ураном
Соединенные Штаты объявили о выделении нового, 46-го по счету пакета военной помощи Украине стоимостью 175 млн долларов, включающего поставку снарядов с обедненным ураном для основных боевых танков M1 Abrams. Об этом сообщает Пентагон.
Upd. (21.10): Помимо 120-миилиметровых снарядов для танков, очередной пакет помощи предусматривает отправку Киеву оборудования для поддержки систем ПВО, дополнительных ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, снарядов для гаубиц калибром 105 и 155 миллиметров, 81-миллиметровых минометов и боеприпасов к ним.
Кроме того, Украина получит противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, противотанковые гранатометы АТ-4, свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, тактические аэронавигационные системы, тактические защищенные системы связи (и вспомогательное оборудование), инженерные боеприпасы для разминирования, а также различные запчасти и техническое оборудование.
Помощь предоставляется в рамках программы PDA. Это стало возможным благодаря тому, что в июле была произведена переоценка поддержки, оказанной прежде по этой программе.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Белый дом намерен направить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. В свою очередь издание Politico отмечало, что первая партия танков M1A2 Abrams отправится на Украину в сентябре.
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