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Politico: Первая партия танков Abrams отправится на Украину в сентябре
С сентября США планируют начать поставки танков Abrams на Украину. Перед этим машины будут модернизированы в ФРГ, сообщает Politico .
Источники издания отметили, что первая партия из шести-восьми танков будет отправлена в Германию в августе. При этом Украине предназначены не новые модели А2, а старые М1А1. Перед отправкой их «лишают засекреченных технологий», в том числе инновационной брони с обедненным ураном.
Кроме того, в августе 10-недельный курс по применению Abrams завершат военные ВСУ.
«Мы делаем все возможное, чтобы доставить их [танки] на Украину как можно скорее», — прокомментировал ситуацию представитель Пентагона.
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