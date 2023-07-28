Politico: Первая партия танков Abrams отправится на Украину в сентябре

С сентября США планируют начать поставки танков Abrams на Украину. Перед этим машины будут модернизированы в ФРГ, сообщает Politico .

Источники издания отметили, что первая партия из шести-восьми танков будет отправлена в Германию в августе. При этом Украине предназначены не новые модели А2, а старые М1А1. Перед отправкой их «лишают засекреченных технологий», в том числе инновационной брони с обедненным ураном.

Кроме того, в августе 10-недельный курс по применению Abrams завершат военные ВСУ.

«Мы делаем все возможное, чтобы доставить их [танки] на Украину как можно скорее», — прокомментировал ситуацию представитель Пентагона.