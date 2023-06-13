news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 13 июня 2023 12:42

WSJ: Вашингтон собирается предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Белый дом намерен направить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом американкий чиновник рассказал журналу Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Напомним, 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах Лондона в качестве военной поддержки передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. До сегодняшнего дня подобные снаряды применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на этот шаг британской стороны. В свою очередь военные королевства обвинили российскую сторону в дезинформации относительно опасности снарядов с обедненным ураном.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное