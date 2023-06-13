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WSJ: Вашингтон собирается предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Белый дом намерен направить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом американкий чиновник рассказал журналу Wall Street Journal, передает РИА Новости.
Напомним, 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах Лондона в качестве военной поддержки передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. До сегодняшнего дня подобные снаряды применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на этот шаг британской стороны. В свою очередь военные королевства обвинили российскую сторону в дезинформации относительно опасности снарядов с обедненным ураном.
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