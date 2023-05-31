США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов

Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи из запасов Пентагона стоимостью 300 млн долларов. Об этом рассказал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам сотрудника Белого дома, в этот пакет войдут зенитные ракетные комплексы Avenger и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, ракеты для систем ПВО Patriot и РСЗО M142 HIMARS.

Кроме того, Штаты передадут Украине управляемые ракеты класса «воздух — воздух» AIM-7 Sparrow и неуправляемые авиационные ракеты Zuni, артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, танковые снаряды калибра 105 миллиметров (судя по всему, для немецких танков Leopard, которые должны быть скоро поставлены — прим. Т-и).

Украинская сторона также получит высокоточные авиационные боеприпасы, боеприпасы для БПЛА (о каких дронах идет речь, не раскрывается — прим. Т-и), гранатометы АТ-4, 30 млн патронов, системы разминирования, приборы ночного видения, запчасти и различное оборудование).

Вместе с тем Кирби заметил, что США уверены: Украина не станет использовать истребители F-16 Fighting Falcon для ударов по территории России. Этих самолетов у ВСУ пока нет, но ведутся переговоры об их поставке с некоторыми странами Запада.