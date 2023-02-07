Дания передаст Украине не менее 100 танков Leopard

Дания планирует поставить на Украину не менее сотни танков Leopard 1A5. Отправка техники будет осуществляться в сотрудничестве с Нидерландами и ФРГ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление датского Минобороны.

«Вместе с Нидерландами и Германией Дания сейчас запускает проект по обновлению танков Leopard 1A5. Первая промежуточная цель проекта — как можно быстрее доставить танки двум батальонам, что соответствует примерно 80 танкам», — говорится в сообщении.

Ожидается, что первые танки будут готовы в ближайшие месяцы, затем начнется подготовка украинских военных.

Ранее стало известно, что ФРГ разрешила поставить Украине почти 200 танков Leopard.