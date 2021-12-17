Песков: Россия готова начать переговоры по гарантиям безопасности 18 декабря

Россия готова начать проведение переговоров по гарантиям безопасности с США и американскими партнерами в НАТО 18 декабря, заявил РИА Новости пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Министерство иностранных дел России 17 декабря обнародовало проект с предложениями РФ по гарантиям безопасности, переданный Вашингтону и его партнерам в НАТО.

«Сказано о готовности начать переговоры завтра», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли какие-то сроки, установленные для изучения США предложенного Россией двустороннего соглашения.