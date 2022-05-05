США исключили из антироссийских санкций сделки по защите интеллектуальной собственности

Минфин Соединенных Штатов исключил из-под антироссийских санкций сделки, которые связаны с защитой интеллектуальной собственности в США и РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную лицензию, которую распространило финансовое ведомство.

«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены», – сказано в документе.

Также министерство заявило о том, что все операции, которые необходимы для закрытия сделок со структурой Альфа-банка в Нидерландах и швейцарской дочерней компанией Сбербанка, необходимо завершить до 12 июня.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Пятый пакет санкций в ЕС согласовали 7 апреля, он был нацелен на компании ВПК и импорт каменного угля. Предполагается, что шестой пакет должен включать в том числе и постепенное введение нефтяного эмбарго, но странам ЕС пока не удалось его согласовать.