США и Украина назвали «Северный поток — 2» угрозой энергобезопасности Европы

Соединенные Штаты и Украина выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» и расценили его как угрозу энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран о стратегическом партнерстве, размещенном на сайте Президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно документу, США намерены сохранить «транзитную роль» Украины в поставках газа и обеспечить их безопасность «в этот переходный энергетический период», а также не допустить использования трубопровода в качестве «геополитического оружия».

Для этого американская сторона намерена и дальше применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии, в том числе при участии старшего советника по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, уточняется в тексте заявления.

Кроме того, власти двух стран «поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников». Они также планируют продолжать «реформу корпоративного управления» украинской энергетической отраслью.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Зеленский обсудил с Президентом США Джо Байденом разработку гарантий энергетической безопасности Украины и возможность введения санкций за ее нарушение.