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Происшествия 15 мая 2024 10:04

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

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Сегодня в районе 7.30 средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в небе был ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее пресс-служба Раиса РТ сообщала, что в республике на случай возникновения угроз все службы находятся в режиме повышенной готовности. Проверка боеготовности в Верхнеуслонском районе РТ прошла успешно.

Напомним, что в аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

#беспилотник
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