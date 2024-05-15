Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

Сегодня в районе 7.30 средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в небе был ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее пресс-служба Раиса РТ сообщала, что в республике на случай возникновения угроз все службы находятся в режиме повышенной готовности. Проверка боеготовности в Верхнеуслонском районе РТ прошла успешно.

Напомним, что в аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.