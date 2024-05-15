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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
Сегодня в районе 7.30 средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в небе был ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Ранее пресс-служба Раиса РТ сообщала, что в республике на случай возникновения угроз все службы находятся в режиме повышенной готовности. Проверка боеготовности в Верхнеуслонском районе РТ прошла успешно.
Напомним, что в аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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