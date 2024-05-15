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На случай возникновения угроз все службы в Татарстане находятся в повышенной готовности
В республике на случай возникновения угроз все службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Отмечается, что схема действий для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей в республике отработана.
«По сегодняшнему факту в Верхнеуслонском районе проверка боеготовности прошла успешно», – подчеркнули в пресс-службе Раиса РТ.
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