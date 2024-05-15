Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения. Согласно сообщению Росавиации в Telegram-канале, воздушные гавани не отправляют и не принимают самолеты.

По данным ведомства, временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска введены сегодня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт казани не принимает и не отправляет самолеты с 7.27 по московскому времени, аэропорт Нижнекамска – с 7.55.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в сообщении Росавиации.