Средняя зарплата превысила 400 тыс. рублей лишь в одной отрасли российской экономики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В октябре 2025 года единственной отраслью экономики России, в которой средняя зарплата превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает РИА Новости.

В октябре 2025-го средняя зарплата занятых в перестраховании равнялась 439,6 тыс. рублей. Доходы представителей других отраслей с высокими зарплатами сильно отстали.

В частности, средняя зарплата работников холдингов в октябре минувшего года составила 322,4 тыс. рублей, управляющих фондов – 257,8 тыс. рублей, сотрудников негосударственных пенсионных фондов – 256 тыс. рублей, а рыболовов – 251,9 тыс. рублей.

В топ-10 по этому показателю также попали издатели программного обеспечения со средним заработком в 244 тыс. рублей, разработчики программного обеспечения с 223,5 тыс. рублей, занятые на добыче газа с 223,1 тыс. рублей, занятые в пассажирских воздушных перевозках с 221 тыс. рублей и работники некоторых финансовых посреднических компаний с 213,9 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами, напомнили в федеральном информагентстве.

