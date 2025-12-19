news_header_top
Общество 19 декабря 2025 13:05

Путин завил, что рост зарплат в РФ в 2025 году составит 4,5%

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что рост реальных зарплат в стране по итогам 2025 года с учетом инфляции составит 4,5%. Он отметил, что это хорошие темпы.

«К сожалению, надо честно признать, что за этот же период времени у нас рост производительности труда будет скромным – всего 1,1%. Это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять», – добавил Президент.

Путин также напомнил, что уровень безработицы в прошлом году находился на исторически минимальном уровне – 2,5%, а в 2025 году стал еще ниже – 2,2%.

«В целом, это очень хорошие показатели», – подытожил глава государства.

#прямая линия с Владимиром Путиным #итоги года #рост зарплат
